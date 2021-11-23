Из-за качества чистки снега замглавы Екатеринбурга объявлено предостережение

Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение о недопустимости нарушения законодательства по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог мэрии и дорожникам.

Соответствующий документ в свой адрес получили замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов и руководители семи дорожно-эксплуатационных участков, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной выданного предостережения стало низкое качество уборки улиц от снега и гололедица, что спровоцировало рост аварий за последние несколько суток. Прокурор столицы Урала Светлана Кузнецова напомнила чиновникам, что ответственность за содержание дорог в надлежащем качестве по законодательству находится в их зоне ответственности. В настоящий момент надзорное ведомство проводит регулярные проверки качества уборки улиц от снега, после чего работе администрации города и дорожных служб будет дана соответствующая оценка. Напомним, в Екатеринбурге из-за снегопада наступил «день жестянщика».

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