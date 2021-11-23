Со схемой внедрения QR-кодов в транспорте определились свердловские власти

Со схемой внедрения QR-кодов в транспорте определились свердловские власти
Со схемой внедрения QR-кодов в транспорте определились свердловские власти
Сегодня, 21:16ТранспортФото: 1MI
На данный момент власти Свердловской области не спешат вводить QR-коды для пользования общественным транспортом. Однако если данное решение все же будет принято, оно в первую очередь заденет междугородние рейсы.

Об этом заявил знакомый с ситуацией источник, который принимал участие в совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. По его словам, данная тема обсуждается «аккуратно», поскольку власть смотрит на ситуацию, которая сейчас происходит вокруг общественного транспорта в Казани, сообщает Ура.ру.

Напомним, с началом действия QR-кодов в общественном транспорте Татарстана поездки на такси в Казани резко подорожали в связи. Власти отмечают, что система кодом может быть отменена, если ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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