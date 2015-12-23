Мост на улице Фрунзе начнут ремонтировать уже в феврале: в Нижний Тагил пришли 170 миллионов на его реконструкцию

Напомним, на ремонт этого моста в Нижнем Тагиле требуется порядка 500 миллионов рублей. Сейчас город получил денежный перевод на сумму в 170 миллионов.

Аварийный мост на ул. Фрунзе будет закрыт для движения с февраля по октябрь 2016-го года сообщил редакции TagilCity.ru Никита Чапурин.

Примечательно, что подрядчик уже сейчас начинает подготовительные работы, в том числе перед ним стоит задача выбрать субподрядчиков. Вероятнее всего, реконструкцией моста будет заниматься компания, которая построила мост на улице Красноармейская.

Уже известно, что Сергей Носов поручил держать под особым контролем сроки выполнения работ. Планируется, что за 9 месяцев специалисты полностью произведут реконструкцию моста. Жителям Нижнего Тагила стоит приготовиться к непростому периоду. Если сейчас (с 16 ноября) по мосту запрещено ходить только трамваям, то уже через месяц с небольшим движение на этом участке дороги будет закрыто полностью.

Как в связи с этим будет меняться схема движения общественно транспорта - читайте в следующих материалах TagilCity.ru.