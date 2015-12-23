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Мост на улице Фрунзе начнут ремонтировать уже в феврале: в Нижний Тагил пришли 170 миллионов на его реконструкцию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на улице Фрунзе начнут ремонтировать уже в феврале: в Нижний Тагил пришли 170 миллионов на его реконструкцию

23 декабря 2015, 20:45ТранспортАлександра Логинова
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