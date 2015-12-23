В Нижнем Тагиле пешеходы и водители жалуются на отсутствие уборки снега. Общественники направили обращение Сергею Носову (ФОТО)

Эти дорожные проблемы отвлекают тагильчан от новогодних хлопот. Поэтому их решению уделили внимание общественники Нижнего Тагила.

«УБТ-Сервис» не убирает снежные валы с территории техпоселка на Тагилстрое. На ул. Металлургов, Индустриальной, Попова, Землячки, Черноморской, Балакинской, Гастелло, Красных Зорь и Гвардейском бульваре снежная каша и колея. Не расчищены остановки общественного транспорта по улице Металлургов написал в своём обращении к Главе города председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Какие это несёт последствия для городских автолюбителей? Об этом мы поговорили с автоледи Оксаной.

Стало намного сложнее ездить. Из-за колеи на дорогах сильно снизилась маневренность транспорта. Автомобиль часто заносит на поворотах, часто срабатывает АБС. Очень много снега. Неудобно ездить по делам. Удобно только практиковаться в полицейском развороте и дрифте поделилась Оксана с журналистом TagilCity.ru.

Однако с проблемами сталкиваются не только автовладельцы. Некоторые центральные улицы похожи на тропинки, протоптанные в снегу. Потому несладко и многим пешеходам.

По такому снегу коляска вообще не едет, тротуары не прибраны, просто ужасно! Там, где осенью с коляской мы проходили за 10 минут, сейчас дорога занимает полчаса рассказала TagilCity.ru молодая мать Альбина.

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году с последствиями большого снегопада боролись и днём, и ночью. В уборке участвовали и специальная техника, и люди, а сейчас у города нет денег на очистку дорог. Техника простаивает, настоящие противогололёдные реагенты давно закончились, а те, которыми дороги посыпают сейчас, – большая угроза экологии и обуви, чем льду.

Что же так сильно изменилось в Нижнем Тагиле за 1 год?

Как сообщили в редакцию сотрудники МУП «Тагилдорстрой», после инцидента с задержкой зарплаты руководство предприятия не торопится выводить сотрудников на улицы города:

Работаем в режиме сильной экономии, техника по большей части стоит говорят дорожные рабочие.

И результат такой экономии налицо: город буквально завален снегом.

Конечно, проблема обильного снегопада коснулась не только Нижнего Тагила. У Екатеринбурга те же проблемы. Но сложность тагильской ситуации в том, что, с одной стороны, - у муниципалитета нет денег на то, чтобы платить дорожникам за уборку снега, с другой – дорожники должны платить штрафы за несвоевременную очистку дорог от снега. В Свердловской области составлено уже не менее пяти протоколов об этом правонарушении. А в Нижнем Тагиле получается замкнутый круг.

Увы, на вчерашней пресс-конференции Сергея Носова никто не спросил о том, как планируется решать проблему заснеженности дорог в Нижнем Тагиле. Возможно, чиновники ждут, что «само растает».