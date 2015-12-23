В Нижнем Тагиле пешеходы и водители жалуются на отсутствие уборки снега. Общественники направили обращение Сергею Носову (ФОТО)
Пока синоптики подсчитывают то, сколько от месячной нормы обрушилось осадков на Нижний Тагил за последние дни, простые тагильчане озабочены куда более насущными проблемами. Как быстрее очистить машину от снега? Как пробраться через огромные сугробы?
Эти дорожные проблемы отвлекают тагильчан от новогодних хлопот. Поэтому их решению уделили внимание общественники Нижнего Тагила.
«УБТ-Сервис» не убирает снежные валы с территории техпоселка на Тагилстрое. На ул. Металлургов, Индустриальной, Попова, Землячки, Черноморской, Балакинской, Гастелло, Красных Зорь и Гвардейском бульваре снежная каша и колея. Не расчищены остановки общественного транспорта по улице Металлургов написал в своём обращении к Главе города председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Какие это несёт последствия для городских автолюбителей? Об этом мы поговорили с автоледи Оксаной.
Стало намного сложнее ездить. Из-за колеи на дорогах сильно снизилась маневренность транспорта. Автомобиль часто заносит на поворотах, часто срабатывает АБС. Очень много снега. Неудобно ездить по делам. Удобно только практиковаться в полицейском развороте и дрифте поделилась Оксана с журналистом TagilCity.ru.
Однако с проблемами сталкиваются не только автовладельцы. Некоторые центральные улицы похожи на тропинки, протоптанные в снегу. Потому несладко и многим пешеходам.
По такому снегу коляска вообще не едет, тротуары не прибраны, просто ужасно! Там, где осенью с коляской мы проходили за 10 минут, сейчас дорога занимает полчаса рассказала TagilCity.ru молодая мать Альбина.
TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году с последствиями большого снегопада боролись и днём, и ночью. В уборке участвовали и специальная техника, и люди, а сейчас у города нет денег на очистку дорог. Техника простаивает, настоящие противогололёдные реагенты давно закончились, а те, которыми дороги посыпают сейчас, – большая угроза экологии и обуви, чем льду.
Что же так сильно изменилось в Нижнем Тагиле за 1 год?
Как сообщили в редакцию сотрудники МУП «Тагилдорстрой», после инцидента с задержкой зарплаты руководство предприятия не торопится выводить сотрудников на улицы города:
Работаем в режиме сильной экономии, техника по большей части стоит говорят дорожные рабочие.
И результат такой экономии налицо: город буквально завален снегом.
Конечно, проблема обильного снегопада коснулась не только Нижнего Тагила. У Екатеринбурга те же проблемы. Но сложность тагильской ситуации в том, что, с одной стороны, - у муниципалитета нет денег на то, чтобы платить дорожникам за уборку снега, с другой – дорожники должны платить штрафы за несвоевременную очистку дорог от снега. В Свердловской области составлено уже не менее пяти протоколов об этом правонарушении. А в Нижнем Тагиле получается замкнутый круг.
Увы, на вчерашней пресс-конференции Сергея Носова никто не спросил о том, как планируется решать проблему заснеженности дорог в Нижнем Тагиле. Возможно, чиновники ждут, что «само растает».
© Эрик Х., TagilCity.ru