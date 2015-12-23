В Нижнем Тагиле увеличат количество маршрутов трамваев в Новый год и праздники

Изменено время работы маршрута №12, следующего от остановки «Пихтовые горы» до «ул. Островского». Теперь он работает дольше.

Так как суббота, 26 декабря, является рабочим днём для работников УВЗ, для их подвоза на линию выпустят маршруты №11 «Пихтовые горы – пос. Северный» и №6 «УВЗ – пос. Северный». Их работа будет осуществляться по графику рабочего дня. Остальные трамвайные маршруты будут курсировать по расписанию выходного дня.

Жители Нижнего Тагила смогут пользоваться маршрутом №10 «УВЗ – Пихтовые горы» до половины второго ночи.

31 декабря, 1 января и в новогодние каникулы будут всё так же работать утренние дежурные трамваи. 4 трамвая будут курсировать с 03:45 до 05:33. Чтобы воспользоваться их услугами, нужно просто посмотреть расписание, а затем подойти на остановку к нужному времени. Стоит учесть, что стоимость проезда в трамвае повысится до 18 рублей.

Первого января все трамваи будут работать с самого утра, но до полудня их количество будет уменьшено. После полудня работа будет вестись по расписанию выходного дня. Планируется увеличить время работы и количество рейсов трамваев, следующих по проспекту Ленина. Так горожанам будет проще попасть на Театральную площадь к ледовому городку и ёлке.

Все трамваи, работающие с 1 по 10 января, будут работать по расписанию выходного дня. Тагильчане, ознакомившиеся с расписанием, не будут испытывать проблем в перемещении по городу в предстоящие дни.

Хочется верить, что трамваи не подведут жителей города и будут ходить без перебоев.