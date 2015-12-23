В Нижнем Тагиле запретили движение гужевого транспорта по центру города (ФОТО)

На производственном предприятии «Сигнал-3», которое занималось установкой знаков, редакции сообщили TagilCity.ru, что это задание им дала Администрация города.

Администрация города выдала нам задание на установку знаков. Это было продиктовано постановлением главы Администрации города, запретить движение гужевого транспорта по центру города. Речь идёт об улицах: Горошникова, Строителей, Ленина, Первомайской, Карла Маркса и прочих, находящихся в центре города.

Карла Маркса — Вязовская. Вид со стороны Колхозного рынка.

Знак на пересечении улиц Первомайская и Карла Маркса.

Автомобиль ездит быстрее запряжённой лошади. Видимо поэтому гужевой транспорт перестали пускать в центр города. На заполненных автомобилями центральных улицах лошадь может затруднить уличное движение и создать предпосылки к возникновению пробок.

Ещё одной напастью являются, простите, продукты жизнедеятельности животного. Согласитесь, нехорошо, если они вдруг «украсят» улицы Нижнего Тагила, по которым в это время будут гулять туристы из Китая.

Лошадь уже давно перестала быть актуальным видом транспорта. Сейчас на её долю остались только нишевые виды деятельности, такие как: работа в конных клубах, цирке и удалённых областях.