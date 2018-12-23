Автомобилисты выстроились в автоёлку у МВЦ «Екатеринбург Экспо»
Сегодня, 14:03ТранспортФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
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22 декабря у «Екатеринбург ЭКСПО» автомобилисты выстроились в автоёлку.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Построение длилось около трех часов. В итоге получилась скульптура из машин в виде трех ёлок с надписью 2019. Всех присутствующих развлекали танцующие Дед Мороз и Снегурочка, сообщает «Екатеринбург-Серов».
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Напомним, что 23 декабря в 19:00 на парковке у горы Долга в Нижнем Тагиле также состоится построение автоёлки. Жители города на своих автомобилях соберутся для того, чтобы из своих машин выстроить автоёлку и подпись «Нижний Тагил». По вопросам праздника можно обратиться к Даниилу Окань, Марку Ушакову или Александру Силину.
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