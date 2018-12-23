Автоёлка в Нижнем Тагиле собрала около 200 автомобилей

23 декабря в 19:00 был объявлен сбор на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Автомобилисты со всего города собрались на автоёлку.

Было порядка 200 машин. Команда Drag Racing-NT и Smotra-NT с задачей справились буквально за 2 часа, к нам приезжали целыми семьями, рассказал организатор Drag Racing-NT Александр Силин.

Самых маленьких участников акции развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Видео Видео: Drag Racing-NT