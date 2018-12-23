Автоёлка в Нижнем Тагиле собрала около 200 автомобилей

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23 декабря на парковке у горы Долгая в Нижнем Тагиле около 200 автолюбителей собрались на автоёлку.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 декабря в 19:00 был объявлен сбор на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Автомобилисты со всего города собрались на автоёлку.
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Было порядка 200 машин. Команда Drag Racing-NT и Smotra-NT с задачей справились буквально за 2 часа, к нам приезжали целыми семьями, рассказал организатор Drag Racing-NT Александр Силин.
Самых маленьких участников акции развлекали Дед Мороз и Снегурочка.
Видео
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Видео: Drag Racing-NT
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Температура была - 25. Не смотря на такой мороз, приехали много машин. Думаю, если погода нас радовала, приехали бы больше машин, считает Александр Силин.
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