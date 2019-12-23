13 нарушений за 40 минут: ГИБДД Нижнего Тагила проверила городские автобусы
Сегодня, 17:48ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле с 23 по 25 декабря Госавтоинспекция продит профилактическое мероприятие «Автобус» с целью выявить возможные нарушения при перевозке пассажиров, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД,
Сюжеты: Нижний Тагил
В первый день рейда на привокзальной площади за 40 минут сотрудники полиции обнаружили 13 нарушений. В частности, девять фактов управления транспортом при наличии неисправностей, два факта неиспользования ремней безопасности и еще два случая, когда водитель за рулем разговаривал по телефону.
ГИБДД напоминает, что с начала 2019 года на дорогах Свердловской области произошли 14 ДТП с участием автобусов. В результате аварий один человек погиб, 27 получили травмы различной степени тяжести.
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