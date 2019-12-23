13 нарушений за 40 минут: ГИБДД Нижнего Тагила проверила городские автобусы

В первый день рейда на привокзальной площади за 40 минут сотрудники полиции обнаружили 13 нарушений. В частности, девять фактов управления транспортом при наличии неисправностей, два факта неиспользования ремней безопасности и еще два случая, когда водитель за рулем разговаривал по телефону.