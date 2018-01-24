Как выбрать вилочный погрузчик для склада?

Вилочный погрузчик является незаменимым помощником на складе, заводе, производстве или в сельском хозяйстве. На сайте liftnet.ru можно не только купить вилочный погрузчик или другую спецтехнику, но и взять ее в аренду, чем нередко пользуются небольшие компании.

Часто выбор погрузчика становится для компании проблемой, ведь на сайте предоставлен широкий выбор техники. Важно заранее определить характеристики предприятия, чтобы выбрать подходящий погрузчик.

Перед покупкой важно точно знать, для чего будет использоваться техника, а также определить характеристики компании. Необходимо обратить внимание на:

поверхность, по которой будет передвигаться техника. Имеет значение как само покрытие, так и его состояние. Если пол на складе часто покрыт металлической стружкой или стеклом, нужно выбирать погрузчик с бандажными шинами. Если пол имеет кочки и выбоины, подойдёт погрузчик c амортизирующими пневмошинами;

характер работы, которую будет выполнять техника, объем нагрузки, интенсивность и высота, на которую нужно будет поднимать груз;

условия, в которых будет работать погрузчик: закрытое или открытое пространство, температура. Важный аспект, от которого зависит выбор двигателя;

если предстоит работа на складе, нужно определить его размеры, ширину между проходами, высоту стеллажей. В зависимости от этого предстоит выбор между компактной и обычной версией погрузчика.

Анализ особенностей предприятия – важный этап, который позволит определить мощность, грузоподъемность, скорость, вид шин и тип двигателя будущего погрузчика.

Одним из главных критериев отбора является тип пространства, где будет работать техника: открытое место или закрытый склад. От этого зависит тип двигателя, который стоит выбрать. Он может быть:

Электрический. Такие погрузчики имеют ограниченное время работы и чувствительны к погодным условиям. Они чувствительны к влажности и перепадам температур, а также не могут поднимать очень тяжелые грузы. При этом они бесшумны, экологичны, динамичны, а также не требуют дорогого обслуживания. Они идеально подойдут для работы в закрытом складе. Дизельный. Хорошо переносят дождь, ветер, мороз или многочасовую работу. Идеально подойдут для работы на улице, могут поднимать большой вес и преодолевать большие расстояния. Однако заправка дизельных погрузчиков обходится довольно дорого, и в маневренности они уступают своим электрическим собратьям. Газобензиновый. Могут работать на дизельном топливе или на газовой смеси. Более экологичны, чем дизельные, и чаще всего используются на фармацевтических или пищевых складах. Они имеют небольшие габариты и неприхотливы в обслуживании.

Вилочные погрузчики являются универсальной техникой для складов, производственных помещений или крупных магазинов. Практика показывает, что такие помощники быстро окупаются и позволяют экономить на расходах.

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