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Свердловчане подали в Роспотребнадзор свыше 300 жалоб на транспортные услуги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане подали в Роспотребнадзор свыше 300 жалоб на транспортные услуги

24 января, 08:00Транспорт
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