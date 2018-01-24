Свердловчане подали в Роспотребнадзор свыше 300 жалоб на транспортные услуги

Из общего числа 122 жалобы пришлось на автотранспорт, 160 – на воздушные перевозки и ещё 20 – на другие виды перевозок. Чаще всего люди жаловались на отказ в возмещении ущерба и иное удовлетворении гражданско-правовых требований (31%). Еще 21% сетуют по поводу ненадлежащего качества услуг, а также на нарушение сроков их предоставления. 9% обращений касаются завышения цен, тарифов и начисления платы за услуги. 15% жалоб на законность осуществления деятельности (отсутствие регистрации, лицензии).

По поводу всех жалоб в настоящее время проводятся проверки и административные расследования. Всего в 2017 году было проведено 43 контрольно-надзорных мероприятия, в 34 из которых выявлены нарушения требований законодательства. В процентном соотношении это 79% нарушений.

За время проверок специалистами Роспотребнадзора было выявлено 166 нарушений. В большинстве случаев это недочеты, связанные с порядком предоставления услуг – 44,4%. Еще 25% нарушений были зафиксированы в области предоставления информации. 30,6% - это иные нарушения. По итогам проверки вынесено 36 постановлений на общую сумму штрафов в 212 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не ограничивается исключительно мерами административного воздействия. Специалисты надзорного органа принимают участие в судебном процессе для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей до принятия решения судом первой инстанции передаёт пресс-служба Роспотребнадзора.