Водители маршруток превратили конечную остановку в туалет в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На Уральском проспекте в районе пересечения с улицей Дружинина с утра до вечера можно наблюдать с десяток желтых маршруток №33. Водители, в ожидании очереди выезда на рейс, успели устроить здесь туалет.

Рядом с местом дислокации транспорта нет никаких построек, только большое поле, где и справляют нужду автолюбители. Об этом жители окрестных высоток сообщили в мэрию с помощью сервиса «Городской контроль».

Мимо не пройти, сплошное минное поле. Остановочный пункт до сих пор не оборудовали туалетными кабинками пишут жители окрестных домов.

Редакция TagilCity.ru выехала на конечную станцию «Уральский проспект», пообщавшись с одним из водителей по имени Алексей.

Мы терпим, а «минируют» поле бездомные животные говорит водитель Алексей, хотя проблему признает, уточняя, что на конечной станции приходится проводить немало времени.

До транспортной компании «Союз-НТ», которой принадлежит маршрут №33, дозвониться не удалось. По всем трем рабочим номерами никто в течение дня так и не взял трубку телефона.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов регулярно обращает внимание городских служб и ведомств к проблемам в работе пассажирских маршруток. Во многом претензии мэра обусловлены жалобами горожан на техническое состояние автомобилей, длинные очереди в ожидании маршруток и многочисленные нарушения ПДД.