Новая схема движения работает на перекрёстке у Демидовской дачи в Нижнем Тагиле

Новая схема проезда появилась на перекрёстке улиц Красногвардейская - Заводская - Октябрьской революции. В среду, 23 января, сотрудники МБУ «Сигнал-3» Нижнего Тагила установили таймер на светофорах и добавили секции у двух электронных регулировщиков. Помимо этого, проехать прямо с Октябрьской революции на Красногвардейскую можно только с правой полосы – на перекрёстке появился дорожный знак «Движение по полосам».

Там установили дополнительные секции – стрелки налево по улицам Октябрьской революции и Красногвардейской. Была проблема с поворотом налево – чтобы повернуть, надо было пропустить встречное направление. Поэтому установили светофоры с дополнительной секцией вчера. Также было предписание ГИБДД, рассказали TagilCity.ru в МБУ.

Пока промежуток, за который транспорт должен повернуть налево, равен 13 секундам, а для проезда прямо – всего двадцати. Время ожидания - около 40 секунд. В течение четверга специалисты «Сигнал-3» будут работать на перекрёстке, в дальнейшем режим обещают скорректировать.

Причин изменения организации движения на перекрёстке улиц Красногвардейская - Заводская - Октябрьской революции несколько, рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Дополнительные секции и новый знак решили установить исходя из проходимости перекрёстка и аварийности – причиной большинства ДТП на этом участке дороги становится именно непредоставление преимущества при повороте налево потоку, движущемуся в прямом направлении, добавил Бернгардт.

Из-за нововведений некоторые тагильчане утром опоздали на работу - затор образовался от Городского дворца молодёжи до Демидовской дачи.

Некоторые водители по привычке выезжают на перекрёсток, чтобы пропустить встречный поток и повернуть налево, хотя стрелка ещё не горит. Другие – не видят новый знак. Вчера вечером несколько машин проехали прямо по Красногвардейской с полосы для поворота, поделились с TagilCity.ru автолюбители.