В Екатеринбурге вынужденную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 11:06ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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24 января в Кольцово вынужденную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний». По предварительной информации самолет не смог убрать шасси, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет совершал перелет по маршруту Екатеринбург-Ереван. Однако после вылета он почти час кружил над городом, сжигая топливо, а затем приземлился в Кольцово.
На борту лайнера находились 65 пассажиров, никто не пострадал. В настоящий момент Уральское следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.
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