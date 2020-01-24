В Нижнем Тагиле на автобусном маршруте № 34 тестируется безналичная оплата проезда
Сегодня, 20:52ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на автобусе № 34, курсирующем по маршруту «Магазин «Меркурий» — Мебельная фабрика», проходит тестирование безналичной оплаты труда. Об этом рассказал директор компании-перевозчика «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко на обсуждении новой транспортной схемы в городе, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Сащенко, на маршруте тестируется пять кассовых терминалов. Они прошли испытание в теплое время года, теперь пробуется их работа в холода.
Также перевозчики тестируют вариант безналичной оплаты при помощи билетов с QR-кодом. Такой вариант расчета может использоваться, если на транспортном предприятии есть до трех кассовых аппаратов.
Однако эти аппараты, по заявлению производителя, не предназначены для использования в морозы ниже -25 градусов. Кроме того, прибор нельзя оставлять в автобусе, ему нужно обеспечить место хранения, отметил Сащенко.
Какой из двух вариантов безналичной оплаты будет выбран перевозчиками, станет известно в начале июля 2020 года.
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