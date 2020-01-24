В Нижнем Тагиле на автобусном маршруте № 34 тестируется безналичная оплата проезда

По словам Сащенко, на маршруте тестируется пять кассовых терминалов. Они прошли испытание в теплое время года, теперь пробуется их работа в холода.

Также перевозчики тестируют вариант безналичной оплаты при помощи билетов с QR-кодом. Такой вариант расчета может использоваться, если на транспортном предприятии есть до трех кассовых аппаратов.

Однако эти аппараты, по заявлению производителя, не предназначены для использования в морозы ниже -25 градусов. Кроме того, прибор нельзя оставлять в автобусе, ему нужно обеспечить место хранения, отметил Сащенко.