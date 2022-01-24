Проект на ремонт улицы Фестивальной в Нижнем Тагиле сделает компания из Иркутска

Всего на аукцион заявилось четыре компании. ООО «Проектная компания лидергупп» снизило изначальную цену контракта на 27%, с 6 до 4,3 миллиона рублей, и стало победителем. Работы необходимо окончить до 30 сентября 2022 года.
Отремонтировать планируется кольцевой участок дороги на улице Фестивальная от дома № 5а до дома № 14в без перерыва движения автотранспорта.
Поставщику необходимо разработать проектную и рабочую документацию после проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. При капремонте будут использованы новые технологии и материалы, обустроены тротуары и газоны, заасфальтирована дорога и проведены другие работы.
Площадь ремонтируемого участка составит 3,2 гектара. Проект должен предусматривать устройство переходно-скоростных полос, переустройство телефонной канализации, кабелей спецсвязи, водопровода, ливневой канализации, освещения, проектирование трамвайной линии.
ООО «Проектная компания лидергупп» зарегистрирована в Иркутске в 2019 году, руководителем является Василина Гайворонская. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства. Организация являлась поставщиком в 12 госконтрактах на сумму 30,1 миллиона рублей.
Напомним, в апреле 2021 года на перекрестке улиц Кулибина и Фестивальная в Нижнем Тагиле заработали новые светофоры. Их установили для организации движения транспорта на время реконструкции путепровода на улице Циолковского.