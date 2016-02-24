Очевидцы сообщают о двух утренних ДТП в Дзержинском районе Нижнего Тагила: одно из них привело к сбою в движении трамваев (ФОТО)
Не только понедельники бывают тяжёлыми.
Сегодня первый рабочий день после главного мужского праздника в году. Возможно, не всё ещё проснулись. Кто-то до сих пор не может прийти в себя.
Это обстоятельство, вероятно, стало причиной утренних ДТП, о которых очевидцы сообщили в редакцию TagilCity.ru.
Одно из них произошло на трамвайных путях близ остановки «проспект Вагоностроителей».
Не знаю, как они не поделили дорогу, но стоит много трамваев. Рабочие УВЗ опоздают из-за них на работу сообщила Ольга в редакцию TagilCity.ru.
TagilCity.ru отмечает, что сбои в движении общественного транспорта – это всегда дополнительная головная боль для тех, кто торопится на работу. Однако от проспекта Вагоностроителей до центральной проходной УВЗ совсем недалеко. Это расстояние можно пройти пешком за 7-10 минут. Так что всё не так трагично, как может показаться.
Другое ДТП этим утром произошло на пересечении Восточного и Северного шоссе. Автомобиль марки Infiniti не вошёл в поворот и вылетел с шоссе.
По этим ДТП пока нет информации. Вероятнее всего, в них никто не пострадал рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
TagilCity.ru напоминает о том, что во время праздников сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проводили рейд по выявлению и задержанию пьяных водителей. Результаты рейда станут известны позднее. Следите за новостями TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru