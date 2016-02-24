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Очевидцы сообщают о двух утренних ДТП в Дзержинском районе Нижнего Тагила: одно из них привело к сбою в движении трамваев (ФОТО)
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Очевидцы сообщают о двух утренних ДТП в Дзержинском районе Нижнего Тагила: одно из них привело к сбою в движении трамваев (ФОТО)

24 февраля 2016, 09:35ТранспортПавел Щербина
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