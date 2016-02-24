В Нижнем Тагиле на ГГМ из-за замыкания проводки сгорел Ford Focus
24 февраля 2016, 13:30ТранспортДенис Таратонов
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Сегодня ночью на ГГМ произошло возгорание автомобиля Ford Focus. В этот раз никто не поджигал чужой автомобиль, чтобы согреться. Причиной пожара стала техническая неисправность.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь был замечен поздно ночью. Жильцы близлежащего дома незамедлительно позвонили в противопожарную службу:
Об огне в дежурную часть сообщили в 3:24 ночи. На Черноисточенском шоссе у жилого дома №52 загорелся автомобиль Ford Focus. Площадь пожара составила 4 м². Его причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке сообщили в 9-м отряде противопожарной службы Нижнего Тагила.
Для тушения пожара прибыло два пожарных автомобиля и четыре огнеборца. Уже к 3:32 открытое горение было ликвидировано, а ещё через пять минут огонь был полностью потушен. Подозревать поджог нет оснований.
Это происшествие показывает, что тагильчанам стоит внимательней следить за техническим состоянием своих автомобилей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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