В Нижнем Тагиле на ГГМ из-за замыкания проводки сгорел Ford Focus

Об огне в дежурную часть сообщили в 3:24 ночи. На Черноисточенском шоссе у жилого дома №52 загорелся автомобиль Ford Focus. Площадь пожара составила 4 м². Его причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке сообщили в 9-м отряде противопожарной службы Нижнего Тагила.

Для тушения пожара прибыло два пожарных автомобиля и четыре огнеборца. Уже к 3:32 открытое горение было ликвидировано, а ещё через пять минут огонь был полностью потушен. Подозревать поджог нет оснований.