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Жители Нижнего Тагила заметили новшества при получении водительских прав (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила заметили новшества при получении водительских прав (ФОТО)

24 февраля 2016, 11:30ТранспортПавел Щербина
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