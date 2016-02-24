Жители Нижнего Тагила заметили новшества при получении водительских прав (ФОТО)

Оплату государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения теперь не принимают на месте. Раньше в РЭО сидели девушки от «Тагилбанка». Они принимали оплату государственной пошлины с комиссией в 60 рублей за одну операцию. Дороговато, но не надо было никуда идти, а теперь всё только через банк рассказал журналистам TagilCity.ru автолюбитель Александр.

Журналисты TagilCity.ru взглянули на карту. Ближайший к отделению РЭО банк находится на расстоянии более чем полутора километров. Тем, у кого нет прав, этот путь придётся преодолевать пешком или на маршрутных такси.

ФОТО: дорога от РЭО до ближайшего банка на общественном транспорте

Может быть, есть какой-то другой способ? Об этом журналисты TagilCity.ru постарались узнать в самом экзаменационном отделе ГИБДД.

Оплату государственной пошлины можно произвести в любом отделении банка, через терминалы, а также с помощью мобильного телефона. Ближайший терминал находится по адресу ул. Попова, 14 в отделении «Сбербанка» пояснили журналистам TagilCity.ru специалисты РЭО ГИБДД Нижнего Тагила.

Учитывая подкованность многих тагильчан в использовании современных сервисов онлайн-платежей, исчезновение возможности оплаты по старинке, не выглядит таким критичным. Но в тех случаях, когда при себе нет необходимых документов, придётся сначала ехать в банк, оплачивать пошлину, а потом занимать очередь к специалисту РЭО.

Нововведения всегда вносят некоторую неразбериху, но не все они однозначно негативны.

Когда была в РЭО последний раз, заметила, что больше нет человека, который за деньги заполнял документы для тех, кто плохо видит или ленится. Интересно, что с ним? – поделилась с журналистом TagilCity.ru автолюбительница Алёна.

Журналисты TagilCity.ru предположили, что его исчезновение может быть связано с прекращением работы в РЭО специалистов «Тагилбанка». И оказались недалеки от истины.

Этот предприниматель более не оказывает услуг в здании РЭО. Документы сейчас заполняются и принимаются бесплатно рассказали журналистам TagilCity.ru в РЭО ГИБДД.

Таким образом, чей-то мелкий бизнес прекратил существование, но посетители РЭО от этого только выиграли, теперь им не нужно переплачивать за дополнительные услуги.

Как покажет себя новая система оплаты пошлин и заполнения документов, станет ясно позднее. А пока портал TagilCity.ru напоминает всем, у кого уже есть водительские права, а также тем, кто только готовится их получить, о необходимости соблюдать правила дорожного движения и трагических последствиях пренебрежения ими.