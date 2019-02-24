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13-летняя девочка приняла участие в гонках «Снежный вираж» в Березовском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13-летняя девочка приняла участие в гонках «Снежный вираж» в Березовском

Сегодня, 16:40ТранспортФото: Е1.ru
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