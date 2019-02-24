13-летняя девочка приняла участие в гонках «Снежный вираж» в Березовском

Гонщики со всей Свердловской области собрались в Березовском для участия в «Снежном вираже». Более 600 гостей наблюдали за состязаниями. Участники соревновались в шести классах.

Самой юной гонщице исполнилось 13 лет, она принимала участие в подобном мероприятии не впервые. Также среди водителей были два молодых парня 15 и 17 лет. По словам организаторов, несовершеннолетние принимают участие в гонках по договоренности, при предоставлении расписок от родителей, в их присутствии. Автомобили им привозят на трассу. У детей нет водительского удостоверения, но они имеют юниорские спортивные лицензии.