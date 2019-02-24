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Две девочки за сутки попали в ДТП в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две девочки за сутки попали в ДТП в Екатеринбурге

Сегодня, 15:39ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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