Куйвашев попросил жителей Свердловской области отказаться от поездок из-за непогоды

По возможности отказаться от поездок из-за погодных условий попросил жителей региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, из-за погодных условий спецслужбы работают в усиленном режиме. Помимо снегопадов возникла низовая метель: на трассы вынесло весь снег, который выпал ранее. Также глава региона написал, что из-за шквалистого ветра в нескольких муниципалитетах в Свердловской области отключалось электричество. Аварийные бригады находятся в полной готовности. Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок, написал Куйвашев. Кроме того, по поручению губернатора главы муниципалитетов должны контролировать ситуацию. Особое внимание будет уделено работе социальных и учебных учреждений. Напомним, на Урале десятки населенных пунктов остались без света, причиной этого послужил полярный ураган. В Свердловской области без света остались около 900 человек под Каменском-Уральском. Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана

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