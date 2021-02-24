Куйвашев попросил жителей Свердловской области отказаться от поездок из-за непогоды

По его словам, из-за погодных условий спецслужбы работают в усиленном режиме. Помимо снегопадов возникла низовая метель: на трассы вынесло весь снег, который выпал ранее.
Также глава региона написал, что из-за шквалистого ветра в нескольких муниципалитетах в Свердловской области отключалось электричество. Аварийные бригады находятся в полной готовности.
Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок, написал Куйвашев.
Кроме того, по поручению губернатора главы муниципалитетов должны контролировать ситуацию. Особое внимание будет уделено работе социальных и учебных учреждений.
Напомним, на Урале десятки населенных пунктов остались без света, причиной этого послужил полярный ураган. В Свердловской области без света остались около 900 человек под Каменском-Уральском.