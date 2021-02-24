Перекрывать дороги Свердловской области в ГИБДД не планируют

ГИБДД не будет перекрывать дороги в Свердловской области. Для этого нет существенных недостатков на дорогах.

В ведомстве уточнили, что такая мера как перекрытие дорог вводится в случае, когда выявляется недостатки содержания участка автодороги. Такие недочеты могут привести к заносам, ДТП и прочим происшествиям, которые влияют на безопасность дорожного движения, пишет E1. В настоящий момент в Свердловской области нет предпосылок для перекрытия участков дорог или трасс, по информации регионального отдела пропаганды ГИБДД. Напомним, из-за погодных условий в Челябинской области 74 населенных пункта остались без света. На трассах властями введены ограничения на передвижение из-за снега. Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана

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