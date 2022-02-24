Рейсы из Сочи до Екатеринбурга отменены

Рейсы из Сочи в Екатеринбург, ожидаемые 24 февраля, отменены. Причиной стало начало военных действий на Украине. В связи с этим воздушное пространство на юге России было закрыто.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», первый рейс компании Nordwind, запланированный на 07.05, был отменен. Второй рейс «Уральских авиалиний» значится как задержанный. Также отменен и рейс до Краснодара «Уральских авиалиний». Рейсы U6-209 в Краснодар и N4-141 в Сочи отменены. С пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе аэропорта. Россия и Украина закрыли воздушное пространство над Донбассом Напомним, сегодня утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В связи с этим более чем в десятке городов были закрыты аэропорты. Власти запретили использовать южное пространство. Ограничения продлятся до 2 марта. Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

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