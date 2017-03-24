Работы по реконструкции подпорной стенки на пр. Ленина возобновлены в Нижнем Тагиле в полном объёме (ФОТО)

Напомним, предполагалось, что работы начнутся 16 марта, однако фактически дорога была перекрыта на день позже. Позднее на участке появились рабочие и техника.

Представители компании-подрядчика отказались комментировать задержку журналистам, но в администрации Нижнего Тагила внесли в вопрос определённую ясность.

Работы на некоторое время приостанавливались по указанию управления городским хозяйством. В настоящее время они в полном объеме возобновлены. Администрация города рассчитывает, что работы будут закончены в срок отметили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Как и предполагалось, работы по реконструкции подпорной стенки не отразились на движении трамваев.