Видеорегистраторы могут появиться в кабинах пилотов самолетов стран СНГ
24 марта 2017, 17:30Транспорт
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В странах СНГ будут введены новые мировые стандарты, связанные с установкой в кабинах пилотов международных рейсов видеорегистраторов.
Сообщение о скорейшем внедрении системы визуализации обстановки поступило в Минпромторг от Минтранса России.
Оснащение кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации. Нововведение начнет действовать с 8 ноября 2018 года, сообщает газета «Известия».
С введением видеорегистраторов станет возможной фиксация действий пилотов, отображение данных приборов, положения пультов управления и даже условий видимости за бортом. Предположительно, в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры.
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