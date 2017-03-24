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Видеорегистраторы могут появиться в кабинах пилотов самолетов стран СНГ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Видеорегистраторы могут появиться в кабинах пилотов самолетов стран СНГ

24 марта 2017, 17:30Транспорт
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