Видеорегистраторы могут появиться в кабинах пилотов самолетов стран СНГ

Сообщение о скорейшем внедрении системы визуализации обстановки поступило в Минпромторг от Минтранса России.

Оснащение кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации. Нововведение начнет действовать с 8 ноября 2018 года, сообщает газета «Известия» .

С введением видеорегистраторов станет возможной фиксация действий пилотов, отображение данных приборов, положения пультов управления и даже условий видимости за бортом. Предположительно, в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры.