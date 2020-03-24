В Китае анонсировали снятие установленной из-за коронавируса транспортной блокады

Ограничение снимается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в Ухане. В Китае вирусом заразились более 81 тысячи человек, выздоровели уже более 73 тысяч.