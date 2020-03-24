В Китае анонсировали снятие установленной из-за коронавируса транспортной блокады
Сегодня, 14:08ТранспортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 8 апреля в Китае возобновляется транспортное сообщение в городом Ухань, транспортную блокаду за пределами Уханя снимают в полночь 25 марта, сообщает телеканал Channel NewsAsia.
Сюжеты: Коронавирус
Ограничение снимается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Напомним, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в Ухане. В Китае вирусом заразились более 81 тысячи человек, выздоровели уже более 73 тысяч.
В России на данный момент официально подтверждены 438 случаев коронавируса. В Екатеринбурге — девять случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей