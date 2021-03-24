До 7 млрд увеличится финансирование дорожных работ в Свердловской области в 2021 году

Эта сумма учтена с учетом дополнительных средств.
По распределению уже в этом году мы дополнительно получили 1,2 млрд рублей. То есть объем федеральной поддержки также существенный — более 4 млрд рублей, цитирует «Интерфакс» министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова.
Он отметил, что регион постепенно переходит к «капиталоемким мероприятиям». Например, в Нижнем Тагиле в проект включена реконструкция моста на улице Циолковского стоимостью около 1,6 миллиарда рублей. Также на строительство ЕКАД планируется перераспределить девять миллиардов рублей на более ранние сроки.
Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году будет отремонтировано 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.