Почти 4,5 млн потратят на ремонт дорог в селе Петрокаменское

Конкурс со стартовой ценой в почти 4,5 миллиона рублей объявлен на ремонт дороги на улице Спортивная в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом.

В сумму контракта входит обустройство основания из щебня толщиной 15 сантиметров, битумное покрытие и замена асфальтового слоя. В перечень ремонтируемых площадей входит улица Спортивная и подъезд к детскому садику № 1. Выполнить работы подрядчик обязан с 1 июня по 1 июля 2021 года. Отмечается, что исполнителю запрещено в ходе работ разливать битум на участках дорогие, где в настоящий момент не производится укладка асфальта. Кроме того, выигравшая тендер организация обязуется создать условия, при которых спецтехника не будет разносить грязь по проезжей части. Средства будут выделены из бюджета Горноуральского городского округа по программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения Горноуральского городского округа 2013–2021 годы». Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком пути и схемы объезда на время ремонта. А также, за свой счет изготовить и разместить информационные щиты размером 1,5 на 1,5 метра. На них указывается: вид работ, наименование организации-заказчика, наименование подрядной фирмы, сроки проведения работ и контактные телефоны. На выполненные работы будет установлен гарантийный срок в размере 24 месяцев с момента передачи объекта. За сутки до процедуры приема подрядчик должен вывезти с территории технику и вывезти мусор. Заявки на конкурс принимаются до 30 марта 2021 года. Напомним, дороги в Черноисточинске под Нижним Тагилом отремонтируют за 1,2 миллиона рублей. В перечень вошли пять участков улиц поселка. Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить работы в период с 1 июня по 30 октября 2021 года. Дороги в Черноисточинске под Нижним Тагилом отремонтируют за 1,2 млн

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