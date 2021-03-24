Рост цен на топливо в Тагиле за начало 2021 года оказался выше, чем за весь 2020 год

С 3 января по 22 марта цены на 95-й бензин крупнейшей сети АЗС в городе, «Газпромнефть», выросли на 2,3%, сообщается на портале benzin-price.ru. В начале года литр этого топлива стоил 45,6 рубля, а уже в конце первого квартала цена поднялась до 46,65 рубля.
За весь 2020 год рост цен на углеводороды марки АИ-95 не превысил 1,74%. На «Газпроме» в начале прошлого года можно было купить 1 литр бензина за 45 рублей 80 копеек, а в канун нового года водители заправлялись уже по 46 рублей 60 копеек.
Схожая ситуация и на сети АЗС «Башнефть». Удорожание АИ-95 составило за первый квартал 1,32%, с 45 рублей 25 копеек до 45 рублей 85 копеек. Тогда как за весь 2020 год цены выросли лишь на 55 копеек (1,23%) с 44,4 рубля до 44,95 рубля.
Каким образом отразилось такое резкое повышение цен на грузоперевозках? Редакция TagilCity.ru задала этот вопрос менеджеру отдела продаж федеральной логистической компании Вадиму.
Буквально вчера наш отдел известили о планируемом повышении цен на перевозку грузов. Это не сулит ничего хорошего, в первую очередь, конечному потребителю. Так как все издержки будут включены в цену товара на полке. Если динамика роста цен на солярку сохранится (в первую очередь нас интересуют цены на дизельное топливо), то наш прайс будет меняться раз в квартал,говорит Вадим.
Схожее мнение и у водителей такси: рост цен на топливо будет компенсироваться за счет клиентов.
Я веду строгий учет выручки и доходов. И уже сейчас понимаю, что чистая прибыль с одной поездки падает. В прошлом году я до апреля месяца заправлялся по одной цене. Минутку… (смотрит в блокнот), вот АИ-95 по 44.80 был до 5 апреля. К сожалению, крупные агрегаторы не торопятся повышать цены на поездки при повышении цены на топливо, поэтому я подумываю переходить на газ. Но это не самое лучшее решение, так как я не смогу брать пассажиров с большим багажом. Иными словами, таксисты сами должны выкручиваться в данной ситуации, рассказал нам водитель такси Никита.
Если темпы повышения цен на топливо не изменятся, то общее удорожание составит от 5,3% до 9,2% за 2021 год. И уже в декабре цена на АИ-95 в Нижнем Тагиле превысит отметку в 50 рублей.