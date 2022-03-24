Перевозчики рассказали о причинах повышения стоимости проезда в Нижнем Тагиле

Перевозчики рассказали о причинах повышения стоимости проезда в Нижнем Тагиле
Перевозчики рассказали о причинах повышения стоимости проезда в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:46ТранспортФото: 1MI
Документы в Региональную энергетическую комиссию на повышение стоимости проезда в общественном транспорте подали перевозчики Нижнего Тагила. Оплата не менялась с 2019 года, городской общественный транспорт, как и другой бизнес, переживает уже второй кризис — из-за пандемии и санкций.

В документации они пояснили обоснованность повышения цены. Так, стоимость проезда в Нижнем Тагиле не менялась с 2019 года. За это время значительно подорожало топливо, запчасти и обслуживание.

Так, моторное масло для автобусов (205 л), которое в феврале 2021 года покупали за 35,6 тысячи рублей уже в этом феврале стоило 58,9 тысячи рублей и к марту поднялось в цене до 59,96 тысячи рублей. В итоге за 13 месяцев только этот товар подорожал на 69%. Кроме того, с 2022 года все транспортные средства на автобусных маршрутах должны быть оснащены тахографами, а это означает дополнительные затраты.

Зарплата водителей в Нижнем Тагиле около 15 тысяч рублей, при этом средняя зарплата по городу — около 40 тысяч рублей. Понятно, что местные жители не хотят работать за такие деньги, нам приходится нанимать иностранцев. А по законодательству их число не может превышать 24% от общего числа сотрудников, рассказал редакции TagilCity.ru директор «Объединение «Союз-НТ» Илья Соловьев.

Также перевозчики заявили, что в ближайшее время пассажирские перевозки могут приостановиться в полном объеме, так как у них отсутствуют ресурсы для приобретения нужного количества топлива, выплаты зарплат и своевременного качественного обслуживания транспорта.Сейчас в Нижнем Тагиле самая низкая цена за проезд среди крупных городов региона. Аналогичная оплата в 21 рубль установлена в городах с гораздо меньшим количеством населения — Каменске-Уральском (164 тысячи человек) и Невьянске (23 тысячи человек).

Стоимость в 24 рубля была актуальна для ситуации 2021 года, поясняют перевозчики, а текущих условиях, в том числе и из-за санкций, невозможно обеспечить улучшение условий перевозки пассажиров даже с таким повышением цен. Для полноценной и качественной работы общественного транспорта объективная цена на сегодняшний день составляет не менее 30 рублей, говорят в транспортных компаниях Нижнего Тагила.

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