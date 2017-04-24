Коллекционеры советских авто устроили автопробег по Екатеринбургу в честь дня рождения «копейки» (ФОТО, ВИДЕО)
24 апреля 2017, 08:40Транспорт
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В Екатеринбурге коллекционеры советских авто отметили день рождения «копейки». Легендарная машина была выпущена 22 апреля 1970 года, ко дню рождения Ленина.
Сюжеты: Екатеринбург
С конвейера тольяттинского завода сошли пять машин ВАЗ-2101. Его назвали первым комфортным автомобилем, доступным советским людям. Коллекционеры уверены, что на качественной «копейке» приятно кататься по городу до сих пор, пишет E1.ru.
Колонна из 30 машин, в том числе ГАЗ-21, прокатилась по Екатеринбургу от Белого дома до парка Маяковского.
А на Объездной участники забавного автопробега остановились, чтобы удивить мимо проезжающие авто. Один из коллекционеров в милицейской форме сделал вид, что готовится останавливать нарушителей. Автомобилисты сначала притормаживали, но затем, поняв в чем дело, радостно сигналили и махали руками.
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Фото и видео: E1.ru
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