Коллекционеры советских авто устроили автопробег по Екатеринбургу в честь дня рождения «копейки» (ФОТО, ВИДЕО)

С конвейера тольяттинского завода сошли пять машин ВАЗ-2101. Его назвали первым комфортным автомобилем, доступным советским людям. Коллекционеры уверены, что на качественной «копейке» приятно кататься по городу до сих пор, пишет E1.ru.

Колонна из 30 машин, в том числе ГАЗ-21, прокатилась по Екатеринбургу от Белого дома до парка Маяковского.

А на Объездной участники забавного автопробега остановились, чтобы удивить мимо проезжающие авто. Один из коллекционеров в милицейской форме сделал вид, что готовится останавливать нарушителей. Автомобилисты сначала притормаживали, но затем, поняв в чем дело, радостно сигналили и махали руками.

Фото и видео: E1.ru