Нарушения в технологии ремонта дорог нашли общественники Нижнего Тагила (ФОТО)

Нарушения были выявлены Никитой Чапуриным во время планового объезда и осмотра мест, где проводится ремонт дорог. Несоблюдение технологии было отмечено на улице Карла Маркса:

Один колодец находится рядом с перекрестком Островского-Карла Маркса. Ещё два — от улицы Огаркова до Красноармейской. Колодцы до укладки асфальта подняты не были — это нарушение. Дорожники не должны были укладывать асфальт, пока не поднимут колодцы сообщил Никита Чапурин.

В группе общественного движения он указал, что согласно разделу 7, пункт 4 «Технического регламента по ремонту и содержанию дорог», работы в зоне расположения колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмных решеток выполняются только после их ремонта с установкой в проектное положение.

Так как этот пункт не был выполнен, активист собирается отправить на имя директора «Службы городского заказчика» письмо с требованием привлечь к ответственности руководство МУП «Тагилдорстрой» и пресекать такие нарушения в будущем.

В «Тагилдорстрое» с таким утверждением не согласны. По словам начальника участка Виктора Копанова, все работы производились в соответствии с требованиями строительных норм:

Мы все работы выполняем в соответствии со СНиПом 3.06.03. Там есть строгие требование к тому, как делаются колодцы. При новом строительстве или капитальном ремонте, когда между устройством покрытия и устройством выравнивающего слоя проходит несколько суток, мы можем сначала поднять колодец на необходимый уровень. На улице Карла Маркса мы делаем текущий ремонт, ямочный, просто большими картами. Поэтому здесь вполне достаточно сначала пройтись асфальтом, а затем поднять колодцы рассказал он журналисту портала TagilCity.ru.

К 24 апреля дорожные рабочие уже подняли колодцы на улице Карла Маркса, а сегодня проводят аналогичные работы рядом с перекрёстком её с улицей Островского.