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Нарушения в технологии ремонта дорог нашли общественники Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нарушения в технологии ремонта дорог нашли общественники Нижнего Тагила (ФОТО)

24 апреля 2017, 15:00ТранспортДенис Таратонов
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