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9,1 млн рублей за год заработал Екатеринбург на платных парковках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9,1 млн рублей за год заработал Екатеринбург на платных парковках

24 апреля, 10:35Транспорт
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