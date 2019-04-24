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На самом аварийном перекрёстке в Нижнем Тагиле запретят левые повороты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На самом аварийном перекрёстке в Нижнем Тагиле запретят левые повороты

Сегодня, 15:37ТранспортФото: МКУ "Служба заказчика городского хозяйства"
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