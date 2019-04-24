На самом аварийном перекрёстке в Нижнем Тагиле запретят левые повороты

Перекрёсток попал в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) из-за частых ДТП. По словам замдиректора Службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, аварийные ситуации возникают из-за ограничения видимости — стойки пешеходного моста закрывают обзор водителям, которые совершают манёвры.

Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что наибольшее количество ДТП происходит из-за несоблюдения водителями, которые едут по Серова, скоростного режима. Поэтому предлагаем установить на дороге искусственные неровности, а также камеры для фиксации скорости транспортных средств,добавил Новиков.

В ГИБДД назвали совсем другую причину большого количества аварий на этом перекрёстке.

Здесь дело не в несоблюдении скоростного режима, а в нарушении правила проезда перекрёстка — водители при повороте налево не соблюдают очерёдность проезда. Поэтому грамотным решением будет введение запрета поворота налево на данном участке дороги, сказал замначальника ГИБДД Нижнего Тагила начальник отдела дорнадзора Владимир Зайцев.

Отдельно на совещании обсудили вопрос о движении через проезжую часть в районе этого перекрёстка инвалидов-колясочников и родителей с детскими колясками.

Для того, чтобы перейти через дорогу, например, в парк «Народный», людям приходится идти до пешеходного перехода на улице Островского. Маломобильные группы граждан не могут перейти дорогу по мосту. Поэтому мы предлагаем установить пешеходные переходы в районе светофора,предложил Николай Новиков.

Идею с отдельной секцией для пешеходов в ГИБДД поддержали. По словам правоохранителей, согласно новым нормам, на всех электронных регулировщиках должны быть отдельные промежутки для пешеходов.

Если ввести секцию для пешеходов параллельно с движением автомобилей, мы создадим ещё больше аварийных ситуаций и заторов на перекрёстке, добавил Владимир Зайцев.

Глава города Владислав Пинаев отклонил предложение Службы заказчика об искусственных неровностях, однако согласился с тем, что установка камер видеонаблюдения, а также введение запрета поворота налево и отдельной секции для маломобильных пешеходов должно решить проблему аварийности.

Управлению городским хозяйством детально проработать схему движения на перекрёстке, затем согласовать её с инспекцией по безопасности дорожного движения,подытожил градоначальник.