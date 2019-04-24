На Свердловскую железную дорогу поступил новый пожарный поезд
Сегодня, 19:22ТранспортФото: пресс-служба Свердловской железной дороги
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Пожарный поезд современной модификации поступил на свердловскую железную дорогу, сообщает пресс-служба СвЖД.
Планируется, что новый состав будет дежурить на станции Кузино.
Современный пожарный поезд может функционировать при температуре от -60 до +50 градусов. Он оборудован усовершенствованными насосными установками, дизель-генератором увеличенной мощности, постом газодымозащитной службы. Помимо этого, в составе имеются помещения для хранения оборудования и снаряжения, купе для размещения дежурного караула и приема пищи, туалет и душевая. Каждый состав имеет запас воды более 122 тонн и пять тонн пенообразователя.
Всего в Свердловской области на дежурствах находится 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения.
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