На Свердловскую железную дорогу поступил новый пожарный поезд

Современный пожарный поезд может функционировать при температуре от -60 до +50 градусов. Он оборудован усовершенствованными насосными установками, дизель-генератором увеличенной мощности, постом газодымозащитной службы. Помимо этого, в составе имеются помещения для хранения оборудования и снаряжения, купе для размещения дежурного караула и приема пищи, туалет и душевая. Каждый состав имеет запас воды более 122 тонн и пять тонн пенообразователя.