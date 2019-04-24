В Екатеринбурге планируется запуск электрички до Академического района

Первоначально на встрече мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова обсуждался запуск маршрута городского электропоезда по «Малому кольцу» Екатеринбургского железнодорожного узла с использованием Северного обхода. Предполагается, что электричка пройдет 22 километра, охватив станции «Екатеринбург-Пассажирский», «Первомайская», «Шарташ», «Синие Камни», «ЖБИ», «оз. Шарташ», «Блюхера» и «Машиностроителей» (до станции «Екатеринбург-Пассажирский»). Согласно планам, два поезда будут курсировать днем и три – утром и вечером.

После этого будет рассмотрена инициатива реализации проекта «Большого кольца» протяженностью в 41 километр. Электропоезд будет направляться от станции «Екатеринбург-Пассажирский» до платформы «Шувакиш-2» и обратно.