В Висиме за два миллиона рублей отремонтируют тротуар и установят остановку

Исполнитель должен отремонтировать тротуар на улицах Ленина и Большевистской, а также обустроить остановку на улице Розы Люксембург.

Напомним, до 30 августа в селе Покровском под Нижним Тагилом пройдет ремонт на двух участках автомобильных дорог — до поселка Молодежный и на улицах Пушкина — Симбирская — Школьная. Стоимость работ — 12,5 миллиона рублей.