В Висиме за два миллиона рублей отремонтируют тротуар и установят остановку
Сегодня, 09:26ТранспортФото: 1mediainvest.ru
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Управление хозяйством Горноуральского городского округа разместило закупку по поиску подрядчика для ремонта тротуаров и обустройства остановочного комплекса в посёлке Висим под Нижним Тагилом. Сумма контракта — два миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Исполнитель должен отремонтировать тротуар на улицах Ленина и Большевистской, а также обустроить остановку на улице Розы Люксембург.
Срок окончания подачи заявок — 29 апреля. Гарантийный срок действует в течение 24 месяцев со дня подписания акта приёма.
Напомним, до 30 августа в селе Покровском под Нижним Тагилом пройдет ремонт на двух участках автомобильных дорог — до поселка Молодежный и на улицах Пушкина — Симбирская — Школьная. Стоимость работ — 12,5 миллиона рублей.
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