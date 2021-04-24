Асфальт вновь разрушился после аварийного ремонта на дороге в Черноисточинске

В Черноисточинске асфальт в нескольких местах вздулся и повредился на дороге, которую недавно уложили. Редакция TagilCity.ru узнала, когда устранят недостатки.

После ремонта, который прошел в середине апреля, новый асфальт в поселке Черноисточинск на улице 2-й Советской начал разрушаться. Уже к 19 числу на дорожном полотне появились дефекты. Об этом рассказал редакции TagilCity.ru местный житель. На участке дороги от магазина «Ради Вас» до магазина «Радуга» дорожники меняли асфальтовое покрытие. После этого появились три аварийных участка. До ремонта этого не было. Мало того, толщину покрытия положили намного меньше, чем была до срезки. Проезжую часть очень сильно заузили, а ведь по этой дороге часто ездят грузовые автомобили, рассказал собеседник издания. На видеозаписи видно, как водителю приходится объезжать поврежденные участки по обочине и по полосе встречного движения. Видео: Читатель TagilCity.ru О причинах произошедшего рассказал TagilCity.ru директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов. По его словам, из-за перепадов температур грунт вспучило и асфальт потрескался. Директор сообщил редакции, что специалисты «УБТ-Сервиса» предполагали подобный исход, но это не является причиной не выполнять работы. Там аварийный участок 400 метров. Не делать его и ждать было просто нецелесообразно. Да согласен, теперь также есть аварийные места, но сейчас речь идёт о нескольких метрах, а не о расстоянии в почти полкилометра. Множество автомобилей могли получить повреждения, если бы мы его не сделали сразу, считает Гаджи Абдулов. Руководитель компании-подрядчика подчеркнул, что недостатки полотна планируется устранить к 27–28 апреля. В настоящий момент сотрудники фирмы-подрядчика выполняют ремонт на той же дороге. Там был выявлен аналогичный недостаток, но эта часть не ремонтировалась в этом году. После выполнения работ на участке, подрядчик приступит к восстановлению уложенного в середине апреля асфальта путем карточного или ямочного ремонта, в зависимости от степени повреждения. Фото: "УБТ-Сервис" в Instagram Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал изданию, что чем больше будет карта, тем это лучше скажется на дальнейшей эксплуатации дороги. Кроме того, он порекомендовал бы прогреть края карты перед укладкой асфальтобетона до температуры 80-100 градусов. Это позволит создать монолитную конструкцию и минимизировать вероятность появления дефектов возле швов. Напомним, 20 апреля 2021 года сообщалось, как дорога Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка, которая была отремонтирована в 2017 году за 285 миллионов рублей и в 2019 за 100 миллионов, разрушается в пригороде Нижнего Тагила. Все талые и грунтовые воды, которые идут выше поселка, концентрируются в районе дороги по левой обочине при выезде из поселка. Воды не попадают в водоотводную трубу, которую подрядчики проложили под дорогой. Они стекают ниже, смывая и размывая проезжую часть, асфальт буквально разваливается на части, обломки дорожного полотна лежат у обочин, а дорога продолжает разрушаться. Ремонт после разрушения участка дороги требуется между Серебрянкой и Верхней Ослянкой

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