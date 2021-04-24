Начался ремонт размытой дороги Серебрянка-Верхняя Ослянка

Восстановлением занимается «УБТ-Сервис». Работы начались в начале недели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Идут работы по восстановлению размытого паводковыми водами участка дорожного полотна.Весна в этом году не просто ранняя, а с резким потеплением. А снега в лесах так много, что кое-где образовались целые реки, сообщается в публикации.
Глава города Владислав Пинаев написал письмо о необходимости срочного ремонта и Управление автомобильных дорог Свердловской области быстро на него отреагировало.
Напомним, 20 апреля сообщалось, как размыло дорогу Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка. Все талые и грунтовые воды, которые идут выше поселка, концентрируются в районе дороги по левой обочине при выезде из поселка. Воды не попадают в водоотводную трубу, которую подрядчики проложили под дорогой.