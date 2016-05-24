Летом тагильских мотоциклистов будет контролировать ГИБДД
В течение 3-х летних месяцев на территории Нижнего Тагила и в отдаленных населенных пунктах госавтоинспекторы будут проводить профилактические рейды.
Первое мероприятие уже прошло в эти выходные. Дорожные полицейские задержали 10 водителей мопедов и мотоциклов, некоторые из них еще являются несовершеннолетними. Самые популярные нарушения – езда без водительских прав или иных документов, предусмотренных ПДД, неисправность транспортных средств.
В Госавтоинспекции напоминают, что сесть за руль мопеда или квадроцикла подростку разрешено с 16-ти лет и только при наличии документов, разрешающих управлять данным транспортом:
- водительское удостоверение категории «М» или иной категории – для управления мопедом;
- водительское удостоверение категории «А1» - для управления мотоциклом с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров;
- водительское удостоверение категории «А» - для управления мотоциклом с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров и только с 18-ти лет.
Передвигаться на вышеуказанных транспортных средствах необходимо в застегнутом мотошлеме.
Мероприятия «Мотоциклист» ГИБДД будет проводить еженедельно до сентября. Также, в преддверие долгих каникул инспекторы рекомендуют родителям напомнить своим детям о ПДД и следить, чем они занимаются на улице.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru