Летом тагильских мотоциклистов будет контролировать ГИБДД

Первое мероприятие уже прошло в эти выходные. Дорожные полицейские задержали 10 водителей мопедов и мотоциклов, некоторые из них еще являются несовершеннолетними. Самые популярные нарушения – езда без водительских прав или иных документов, предусмотренных ПДД, неисправность транспортных средств.

В Госавтоинспекции напоминают, что сесть за руль мопеда или квадроцикла подростку разрешено с 16-ти лет и только при наличии документов, разрешающих управлять данным транспортом:

водительское удостоверение категории «М» или иной категории – для управления мопедом;

водительское удостоверение категории «А1» - для управления мотоциклом с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров;

водительское удостоверение категории «А» - для управления мотоциклом с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров и только с 18-ти лет.

Передвигаться на вышеуказанных транспортных средствах необходимо в застегнутом мотошлеме.

Мероприятия «Мотоциклист» ГИБДД будет проводить еженедельно до сентября. Также, в преддверие долгих каникул инспекторы рекомендуют родителям напомнить своим детям о ПДД и следить, чем они занимаются на улице.