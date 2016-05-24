За лихачами на тагильских дорогах будет следить «умная» система контроля скорости

Новая система контроля способна вычислить среднюю скорость, с которой двигался каждый автомобиль на всем участке дороги. Протяженность этих участков может достигать до 10 километров. Если транспорт превысил допустимую скорость, то эти материалы отправляются в свердловское УГИБДД для принятия решения о привлечении лихача к административной ответственности.

Министр транспорта и связи Александр Сидоренко сообщает, что до конца мая на некоторых участках региональных дорог будет установлено 24 прибора системы «Автодория». Несколько приборов расположатся и на территории Нижнего Тагила, а именно на Южном подъезде.

Параллельно с «Автодорией», в регионе продолжают устанавливать комплексы фотофиксаций нарушений ПДД. Эти принятые меры направлены на снижение аварий на участках улично-дорожной сети в зоне действия камер, а также на повышение ответственности автовладельцев.