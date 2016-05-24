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За лихачами на тагильских дорогах будет следить «умная» система контроля скорости
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За лихачами на тагильских дорогах будет следить «умная» система контроля скорости

24 мая 2016, 12:20ТранспортТимофей Данилов
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