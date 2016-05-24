За лихачами на тагильских дорогах будет следить «умная» система контроля скорости
На автодорогах Свердловской области внедряется интеллектуальная система «Автодория». Она необходима для мониторинга скорости движения транспортных средств.
Новая система контроля способна вычислить среднюю скорость, с которой двигался каждый автомобиль на всем участке дороги. Протяженность этих участков может достигать до 10 километров. Если транспорт превысил допустимую скорость, то эти материалы отправляются в свердловское УГИБДД для принятия решения о привлечении лихача к административной ответственности.
Министр транспорта и связи Александр Сидоренко сообщает, что до конца мая на некоторых участках региональных дорог будет установлено 24 прибора системы «Автодория». Несколько приборов расположатся и на территории Нижнего Тагила, а именно на Южном подъезде.
Параллельно с «Автодорией», в регионе продолжают устанавливать комплексы фотофиксаций нарушений ПДД. Эти принятые меры направлены на снижение аварий на участках улично-дорожной сети в зоне действия камер, а также на повышение ответственности автовладельцев.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru