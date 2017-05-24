Акции безопасности дорожного движения провели воспитанники детских учреждений Нижнего Тагила (ФОТО)
К 85-летнему юбилею отдела пропаганды БДД ГИБДД России в поселке Старатель и на территории Нижнего Тагила прошли две акции - «Дорожные старты» и раздача памяток о безопасности на пешеходных переходах.
23 мая в поселке Старатель прошли «Дорожные старты». Воспитанники детского сада «Звездочка» совместно с сотрудниками отдела пропаганды ГИБДД, воспитателями и родителями стали участниками проведения данного мероприятия.
В составе двух команд дети соревновались между собой в практических умениях по вождению самокатов и велосипедов, а также показали свои знания ПДД в теоретической части конкурса.
Для родителей воспитанники детского сада приготовили сделанные своими руками памятки, призывающие к безопасной перевозке детей в транспортном средстве.
Болельщики младшей группы детского учреждения были самыми активными. Они подготовили стихи, кричалки и песни.
По окончании «Дорожных стартов» маленьким участникам соревнований подарили световозвращающие браслеты.
24 мая прошла еще одна акция с воспитанниками детского дома №5. Дети вышли к пешеходному переходу, где госавтоинспекторы останавливали автомобили. Дети вручали водителям памятки, напоминающие им о необходимости проявлять осторожность при приближении к местам перехода и снижать при этом скорость.
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Проводились беседы также с пешеходами, которые переходили дорогу в местах нерегулироуемого пешеходного перехода, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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