Акции безопасности дорожного движения провели воспитанники детских учреждений Нижнего Тагила (ФОТО)

23 мая в поселке Старатель прошли «Дорожные старты». Воспитанники детского сада «Звездочка» совместно с сотрудниками отдела пропаганды ГИБДД, воспитателями и родителями стали участниками проведения данного мероприятия.

В составе двух команд дети соревновались между собой в практических умениях по вождению самокатов и велосипедов, а также показали свои знания ПДД в теоретической части конкурса.

Для родителей воспитанники детского сада приготовили сделанные своими руками памятки, призывающие к безопасной перевозке детей в транспортном средстве.

Болельщики младшей группы детского учреждения были самыми активными. Они подготовили стихи, кричалки и песни.

По окончании «Дорожных стартов» маленьким участникам соревнований подарили световозвращающие браслеты.

24 мая прошла еще одна акция с воспитанниками детского дома №5. Дети вышли к пешеходному переходу, где госавтоинспекторы останавливали автомобили. Дети вручали водителям памятки, напоминающие им о необходимости проявлять осторожность при приближении к местам перехода и снижать при этом скорость.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Проводились беседы также с пешеходами, которые переходили дорогу в местах нерегулироуемого пешеходного перехода, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.