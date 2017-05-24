Профилактическая акция «Внимание – дети!» стартовала в Свердловской области (ФОТО)

В весенне-летнее время увеличивается число дорожных происшествий с участием детей. В это время они начинают проводить больше времени на улице, чем и объясняется такая ситуация.

Так, с начала 2017 года уже зарегистрировано 69 ДТП, в которых пострадали 76 детей. Пятеро – погибли.

22 мая в Свердловской области началось проведение акции «Внимание – дети!». Она продлится до 11 июня. Основное участие в масштабном мероприятии примут инспекторы ГИБДД и сотрудники ОВД.

Представители ДПС проведут школьные родительские собрания на тему безопасного поведения несовершеннолетних на дороге, сообщает официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Тотальные проверки водителей на дорогах области будут направлены на выявление случаев нарушения правил безопасности при перевозке детей. Работает круглосуточный «телефон доверия»: 8 (343) 358 71 61.

Фото: Валерий Горелых

Также будут проверены дороги к подъезду к оздоровительным лагерям, состояние автобусов, которые перевозят детей, светофоры, дорожные ограждения. Будут выявлены и другие нарушения, связанные с безопасностью детей на дорогах.