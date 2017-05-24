Систему видеонаблюдения за 40 миллионов установят на трассе в Свердловской области
24 мая 2017, 09:50Транспорт
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В Свердловской области на Кольцовском тракте, который свердловчане еще называют Россельбаном, к 20 ноября установят камеры, сканирующие лица водителей.
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