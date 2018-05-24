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Стоимость реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле увеличена до 900 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле увеличена до 900 млн

24 мая, 10:05Транспорт
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