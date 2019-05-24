ГИБДД Свердловской области в выходные будет ловить пьяных водителей
Сегодня, 10:41ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, ГИБДД Свердловской области будет проводить проверки, направленные на выявление нетрезвых водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Рейды направлены на предупреждение ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.
ГИБДД напоминает жителям региона, что за езду в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа свыше 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком до двух лет. В случае повторного нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность.
Во время майских праздников, с 9 по 12 мая, на дорогах Свердловской области сотрудниками Госавтоинспекции были остановлены 284 нетрезвых водителя.
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