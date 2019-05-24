ГИБДД Свердловской области в выходные будет ловить пьяных водителей

ГИБДД напоминает жителям региона, что за езду в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа свыше 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком до двух лет. В случае повторного нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность.