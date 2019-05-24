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С понедельника перекроют выезд с улицы Карла Маркса на улицу Островского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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С понедельника перекроют выезд с улицы Карла Маркса на улицу Островского

Сегодня, 16:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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