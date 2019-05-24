С понедельника перекроют выезд с улицы Карла Маркса на улицу Островского
С 27 мая по 5 июня движение транспорта на улице Карла Маркса от улиц Островского до Огаркова будет закрыто, сообщила администрация Нижнего Тагила. Это сделают в целях обеспечения безопасности во время проведения работ по аварийному ремонту сетей теплоснабжения.
Как пояснили в «Нижнетагильских тепловых сетях», дорога будет перекрыта только на участке улицы Карла Маркса возле дома № 1. Там будет проводиться плановая замена участка теплотрассы.
Перекрыта будет не вся улица Карла Маркса от Огаркова до Островского, а только участок возле перекрёстка Карла Маркса и Островского. До туда можно будет доехать со стороны Огаркова, но выехать на Островского или оттуда заехать на Карла Маркса не получится. А на улице Островского движение будет, как обычно,рассказал TagilCity.ru директор МУП НТТС Сергей Козлов.
По словам Козлова, в указанный период все работы будут завершены и откроют обычное движение. Он также добавил, что сейчас НТТС проводит гидроиспытания, и в дальнейшем возможны работы с перекрытием транспортного движения на других улицах.