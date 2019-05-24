В Екатеринбурге «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию на пассажирах
Сегодня, 11:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Авиакомпания «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров в Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Сюжеты: Екатеринбург
В январе этого года на 19 часов был задержан рейс Екатеринбург — Томск. Во время ожидания пассажирам не была предложена гостиница. 2 февраля на 12 часов авиакомпания задержала самолет рейса Екатеринбург — Липецк. Пассажирам вновь не предложили гостиницу, а также не обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.
Аналогичные эпизоды еще дважды повторились в феврале, самолеты задержали на 11 часов и на сутки.
Авиакомпания «РусЛайн» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Ране в Екатеринбурге «Уральские авиалинии» обязали выплатить 85 тысяч рублей за потерю багажа. Женщина не обнаружила в Кольцово свой чемодан, прилетев из Рима.
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