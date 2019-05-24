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В Екатеринбурге «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию на пассажирах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию на пассажирах

Сегодня, 11:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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