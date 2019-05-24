В Екатеринбурге «РусЛайн» оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию на пассажирах

В январе этого года на 19 часов был задержан рейс Екатеринбург — Томск. Во время ожидания пассажирам не была предложена гостиница. 2 февраля на 12 часов авиакомпания задержала самолет рейса Екатеринбург — Липецк. Пассажирам вновь не предложили гостиницу, а также не обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.