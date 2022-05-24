Администрация Нижнего Тагила запретила УСМ закрывать мост на Циолковского

Администрация Нижнего Тагила запретила УСМ закрывать мост на Циолковского
Администрация Нижнего Тагила запретила УСМ закрывать мост на Циолковского
Сегодня, 20:22ТранспортФото: tagilcity.ru
Администрация Нижнего Тагила не согласовала блокирование движения по мосту на улице Циолковского ради ускорения работ организацией «Уралстроймонтаж» (УСМ).

В организации просили позволить подобную меру для скорейшего завершения работ. Однако в мэрии города подчеркнули, что после неоднократного переноса сроков сдачи объекта сомневаются, что закрытие движения принципиально повлияет на ход работ.

Ранее при посещении стройплощадки раскритиковал темпы работ министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он пригрозился разрывом контракта на реконструкцию.

Фото:tagilcity.ru

Как раз после этого УСМ предложил временную остановку движения как путь к ускорению работ, длящихся уже свыше года. Информация о несогласии администрации с позицией компании до сведения УСМ на данный момент не доведена, сообщил ИА «Все новости» руководитель проекта по реконструкции Владимир Останин.

Также Останин рассказал, что сейчас УСМ занимается бетонированием опор фонарей и подготовкой к укладке трамвайных рельс.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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