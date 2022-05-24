Администрация Нижнего Тагила запретила УСМ закрывать мост на Циолковского

В организации просили позволить подобную меру для скорейшего завершения работ. Однако в мэрии города подчеркнули, что после неоднократного переноса сроков сдачи объекта сомневаются, что закрытие движения принципиально повлияет на ход работ.
Ранее при посещении стройплощадки раскритиковал темпы работ министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он пригрозился разрывом контракта на реконструкцию.
Как раз после этого УСМ предложил временную остановку движения как путь к ускорению работ, длящихся уже свыше года. Информация о несогласии администрации с позицией компании до сведения УСМ на данный момент не доведена, сообщил ИА «Все новости» руководитель проекта по реконструкции Владимир Останин.
Также Останин рассказал, что сейчас УСМ занимается бетонированием опор фонарей и подготовкой к укладке трамвайных рельс.