Администрация Нижнего Тагила запретила УСМ закрывать мост на Циолковского

Как раз после этого УСМ предложил временную остановку движения как путь к ускорению работ, длящихся уже свыше года. Информация о несогласии администрации с позицией компании до сведения УСМ на данный момент не доведена, сообщил ИА «Все новости» руководитель проекта по реконструкции Владимир Останин.